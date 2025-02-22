محافظ بني سويف يتفقد الأسواق والسلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته بمدينة بني سويف، تفقد المحافظ عدداً من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، لمتابعة توافر السلع التموينية والاستراتيجية، خاصة السلع التي تشهد زيادة في الطلب خلال الشهر الفضيل، ومنها الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، البقوليات، اللحوم، والدواجن، كما تابع العروض والتخفيضات التي تقدمها تلك السلاسل، لضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية، لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد، مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وعزة بسيوني، مدير إدارة تموين البندر.