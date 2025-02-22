إسرائيل تنتظر استلام 4 جثامين لأسرى حماس نهاية الأسبوع

أكد يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين ينتظرون إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الجثامين الأربعة التي تسلمتها إسرائيل يوم الخميس الماضي.

وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح السيدات اللواتي تم اعتقالهن بعد السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات البرية في شمال قطاع غزة.

وأشار "أبوكويك" إلى أن من ضمن الأسرى الذين سيُطلق سراحهم اليوم هناك عدد من الأسرى الذين تم اعتقالهم في صفقة شاليط عام 2014، بالإضافة إلى خمسين أسيرًا محكومًا عليهم بأحكام مؤبدة وستين أسيرًا آخرين حكموا بأحكام طويلة الأمد.

ونوه إلى أنه من المتوقع أن يتم إبعاد بعض الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وفقًا للاتفاق، في حين سيصل نحو 445 أسيرًا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مع اقتراب المرحلة الأولى من عملية التبادل من الانتهاء.

وأوضح أنه سيتسلم الاحتلال أربع جثث إضافية في نهاية الأسبوع، مضيفًا أنه مع اقتراب انتهاء هذه المرحلة من الهدنة، التي تمتد لـ42 يومًا، هناك تطلعات للمرحلة الثانية التي تشمل المزيد من التبادلات والمفاوضات الجادة، والتي قد تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.