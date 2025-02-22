غرفة القاهرة ترصد إقبالاً كثيفًا من المواطنين على المعرض الرئيسي

رصدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري إقبالاً كثيفًا من المواطنين على معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي المقام حاليًا بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من 17 إلى 26 فبراير الجاري، وذلك خلال اليوم السادس( اليوم السبت 22-2-2025) منذ انطلاق فعاليات المعرض رسميًا الإثنين الماضي.

وأعرب رئيس غرفة القاهرة عن سعادته بالإقبال المكثف من المواطنين على المعرض لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية والرمضانية مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

وتابع “العشري” أن كافة السلع الأساسية والرمضانية متوفرة بالمعرض بأسعار مخفضة نتيجة تحمل الغرفة تكاليف تجهيزات المعرض وإتاحة الأماكن مجانًا العارضين مقابل وضع أكبر نسبة خصم على أسعار السلع لدعم أهالينا في ظل قرب دخول الشهر الكريم.

ويتضمن المعرض كافة السلع الأساسية والرمضانية التي تلبي احتياجات المواطنين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك ، ومستمر حتى 26 من شهر فبراير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين منذ الساعة الـ11 صباحًا حتى الساعة الـ10 مساءً لخدمة المواطنين، كما يتضمن المعرض خدمات إضافية مثل خدمات البنوك وشركات الاتصالات.