محافظ بني سويف يتفقد المخابز البلدية ويوجه بتكثيف الرقابة

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، جولة ميدانية شملت عددا من المخابز البلدية بمدينة بني سويف، لمتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على جودة رغيف الخبز ومدى التزام المخابز بالمعايير التموينية المقررة.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط منظومة الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وعزة بسيوني، مدير تموين البندر، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مراحل إنتاج الخبز بدءًا من عملية العجن وصولًا إلى التوزيع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والصحية لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية، وضمان حصول المواطنين على حصتهم من الدعم التمويني بالجودة المطلوبة.

كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، ومراقبة الأوزان المقررة للرغيف، ومطابقة حصة الدقيق المخصصة لكل مخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز، بما يضمن بيئة عمل آمنة للعاملين ويحافظ على صحة المواطنين.

وأكد وكيل التموين أن المديرية تعمل على تنفيذ تكليفات المحافظ بشأن تشديد الرقابة على المخابز، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يجري تعديل مواعيد عمل المخابز بما يتناسب مع طبيعة الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

كما أشار إلى التنسيق المستمر مع الجهات المختصة بالوزارة لمتابعة أرصدة الدقيق، والتأكد من توافرها بالكميات الكافية لضمان انتظام عملية الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.