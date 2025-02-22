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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب انتحال الصفة.. حبس المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في السلام

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس موظف بالمعاش لاتهامه بالنصب على أصحاب المحلات والتحصل على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة بالسلام، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "انتحال صفة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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