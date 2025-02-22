تحصين 207 آلاف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية .

قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري خلال أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام و الماعز والتي بدأت أعمالها في ٢٦ يناير ٢٠٢٥م قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع الثالث من الحملة بتحصين ٢٠٧ آلاف و٦٣٤ رأس ماشية ما بين تحصين ١١٠ آلاف و ٦٨١ جرعة تحصين للوقاية من مرض الجلد العقدى و ٩٦ ألفا و ٩٣٥ جرعة تحصين للوقاية من مرض جدرى الأغنام.

وأشار مدير المديرية أن حملات المديرية و الإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز و قرى المحافظة حيث تم ترقيم وتسجيل ٤٠٨٠ رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتم عقد ١٢٤٣ ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .