حبس عصابة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر

قررت النيابة المختصة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 أشخاص "2 منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم ( الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الوقائع).

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.