بالفيديو.. قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ضمن الدفعة السابعة

حصلت قناة "القاهرة الإخبارية"، على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ضمن الدفعة السابعة.

وقال الإعلامي رعد عبد المجيد: "تطلق إسرائيل سراح 602 من الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل".

وواصل: "وحصلت قناة القاهرة الإخبارية على قوائم الأسرى المفرج عنهم في الدفعة السابع من اتفاق التبادل بين الأسرى والمحتجزين في غزة".

وأوضح أن من بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم 50 أسيرا محكوما عليهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 60 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية و47 أسيرا من الأسرى المعاد اعتقالهم و454 أسيرا من قطاع غزة اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023.