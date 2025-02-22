تأهل ثنائي وادي دجلة إلى نصف نهائي بطولة تكساس المفتوحة للإسكواش 2025

واصل لاعبو نادي وادي دجلة تألقهم في بطولة "كوتيدي تكساس المفتوحة 2025"، حيث نجح كل من علي فرج، المصنف الأول عالميًا، هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا في تحقيق انتصارات قوية، ليحجزوا مقاعدهم في النصف النهائي عن جدارة.

وفاز علي فرج على منافسه إين يو نج المصنف الثامن عالميًا بنتيجة 0-3 نقاط 6-11، 11-7، 11-8 في مباراة استغرقت 38 دقيقة.

وفي منافسات السيدات، فازت هانيا الحمامي، المصنفة الثاثة عالميًا على منافستها فريدة محمد المصنفة السابعة عالميًا في بنتيجة 3-0 بواقع نقاط 3-11، 11-7، 11-6 في مباراة استغرقت 29 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه علي فرج منافسه فيكتور كروين المصنف السابع عالميًا في منافسات النصف النهائي اليوم السبت، كما ستواجه هانيا الحمامي منافستها نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا.

جدير بالذكر أن بطولة "كوتيدي تكساس المفتوحة 2025" تعد فرصة هامة للاعبين لتحقيق نتائج مميزة في مسيرتهم الرياضية، فضلا عن أنها تمثل مرحلة مهمة في مسار تصنيفهم الدولي.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية وحافلة بالإثارة، حيث يسعى كل من اللاعبين لتحقيق الفوز في هذه البطولة المرموقة.

وتصنف بطولة "كوتيدي تكساس المفتوحة للإسكواش" من البطولات الذهبية الكبرى ضمن فئة "A"، ويشارك في البطولة نخبة من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف أنحاء العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 220 ألف دولار أمريكي، يتم تقسيمها بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات، وتقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والتي تنتهي منافستها في 23 فبراير الجاري.