تحركات جديدة لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية

نظمت أمانة الإسكندرية لحزب مصر أكتوبر، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب، عدد من الفعاليات النوعية والخدمية خلال الأسبوع الأخير، فضلا عن اجتماعات تنظيمية لأمانات الإسكندرية، ضمن خطة الأمانة للمرحلة المقبلة.

ومن الفعاليات الأخيرة لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية دورة تدريبية نظمتها أمانة الشباب برئاسة أحمد عبدالرازق، بعنوان “السموم الرقمية”، وقدمتها مي محمد طه، بهدف رفع الوعي بالمخاطر الرقمية وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

تناولت الدورة عدة محاور أساسية، من بينها خطورة الإشاعات الإلكترونية وكيفية انتشار الأخبار الكاذبة بسرعة، مع التركيز على أدوات التحقق من صحة المعلومات ودور الأفراد في تعزيز المحتوى الموثوق للحد من التضليل الرقمي. كما تطرقت الدورة إلى قضية إدمان الأجهزة الإلكترونية، موضحةً علاماته وتأثيره على الصحة النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى استراتيجيات فعالة لتحقيق التوازن الرقمي والحد من الاستخدام المفرط، مع التأكيد على أهمية تخصيص وقت للعالم الواقعي وتعزيز العادات الصحية.

ونظمت الأمانة، تدريبًا متخصصًا حول الأمن السيبراني، وذلك تحت إشراف الدكتورة سوزان محي الدين، المتخصصة في المجال، ناقشت أهمية الأمن السيبراني في العصر الرقمي ودوره الأساسي في حماية الأفراد والمؤسسات، إلى جانب التفرقة بين الأمن السيبراني وأمن المعلومات وأمن الشبكات. كما تم تسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية، أنواعها، وأشهر الهجمات السيبرانية التي تهدد المجتمعات الرقمية، مع استعراض أهم أساليب حماية البيانات وتأمين الأنظمة من الاختراقات.

وعقدت أمانة الصحة اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة العمل للفترة القادمة، بحضور الدكتورة ولاء مبروك، أمين أمانة الصحة، وقيادات وأعضاء الحزب المعنيين بالملف الصحي، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتم الاتفاق على تنظيم عدة قوافل طبية مجانية في الأمانات الجغرافية والمناطق النائية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تم التطرق إلى تنظيم ندوات توعوية حول صحة الأسرة المصرية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

وناقش الاجتماع آليات توفير رعاية صحية شاملة لأعضاء الحزب، بما يضمن دعمهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة. كما تم استعراض عدد من المقترحات المستقبلية التي تتماشى مع رؤية الحزب وخطة العمل في المرحلة القادمة.

و نظّمت أمانة ذوي الهمم برئاسة الدكتورة منى عوض، معسكرًا ترفيهيًا مميزًا شمل مجموعة من الألعاب الحركية والفنية والموسيقية والتخييم، بالإضافة إلى حفل شواء ممتع، حيث اختتم اليوم بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وذويهم، في أجواء مليئة بالفرح والتفاعل الإيجابي.

وعلى التوازي، نظّمت الأمانة ندوة توعوية لأولياء الأمور حول أهمية دعم وتمكين أبنائهم من التفاعل الاجتماعي داخل المجتمع، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، وسبل التعامل معها بطرق تعزز من قدراتهم و إمكانياتهم.

ونظمت الأمانة رحلة ترفيهية تعليمية إلى حديقة الحيوان، بمشاركة مجموعة من الأطفال وأولياء أمورهم، وبحضور عدد من الأخصائيين التربويين ومعلمات الظل؛ لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال من ذوي الهمم، ومساعدتهم على الاستكشاف والتعلم من خلال التفاعل المباشر مع الطبيعة والحيوانات. وقد تضمنت الرحلة مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي ساهمت في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية.

وعقدت أمانة شؤون العضوية، برئاسة محمد يحي، اجتماعًا تنظيميًا حول أهمية دور الأمانة في استقطاب الشباب للعمل السياسي، وذلك في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز المشاركة الشبابية وتأهيل كوادر جديدة تسهم في بناء مستقبل سياسي أكثر وعيًا وانخراطًا في القضايا الوطنية.

ومن جانبه، اتخذ المهندس أحمد حلمي، الأمين العام للحزب في المحافظة، عددا من القرارات التنظيمية، لتقوية الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز قدراته الميدانية من خلال تصعيد الكوادر الحزبية ذات القيادة الطبيعية، ومنها تكليف كلا من الدكتور أمين شعبان أمين إبراهيم، وليلى عبد المنعم محمد كرم، بمنصب الأمين المساعد للأمين العام بمحافظة الإسكندرية، والحاج محمد حلمي بدر، بمنصب الأمين المساعد للأمين العام ورئيس قطاع شرق بمحافظة الإسكندرية.