الجيزاوي يستقبل المحامي العام لنيابات شمال بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المستشار محمد هشام بركات المحامي العام لنيابات شمال بنها على هامش حضوره رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث حسن فتحي محمد عبد الحميد بكلية الحقوق بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال اللقاء على الدور الهام للسلطة القضائية التي تتولى تطبيق القانون وتحقيق العدالة بنزاهة وشفافية، مشيدًا بـقضاء مصر الشامخ ودوره فى تحقيق العدالة بين المواطنين.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عاطف محمد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عصام حنفي أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتورة كوثر سعيد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة بنها، والدكتورة حنان عبد العزيز أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة بنها.