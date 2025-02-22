بارد نهارًا مع نشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأحد، حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر وارتفاع الأمواج من "2-3 أمتار" وسرعة الرياح من 40 :60 كم/س.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 6 درجات، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات.