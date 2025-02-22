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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أليو ديانج يقود تشكيل الخلود ضد الوحدة في الدوري السعودي

أليو ديانج لاعب الخلود
أليو ديانج لاعب الخلود السعودي
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أعلن الجزائري نور الدين زكري، المدير الفني لفريق الخلود، الذي يضم بين صفوفه المالي أليو ديانج، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الخلود بقيادة ديانج، اليوم السبت، نظيره الوحدة على ملعب الرس، في لقاء ينطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود أليو ديانج تشكيل الخلود أمام الوحدة، رفقة الكونغولي جاكسون موليكا والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

شارك ديانج في 19 مباراة مع الخلود في الدوري السعودي من أصل 20، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يحتل الخلود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 22 نقطة، بينما يتذيل الوحدة الترتيب بـ13 نقطة.

تشكيل الخلود ضد الوحدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عبدالله هوساوي - محمد جحفلي - نوربير جيومبر - حمدان الشمراني. 

خط الوسط: أليو ديانج - كيفين ندورام - عبدالرحمن السفري.

وفي الهجوم: همام الهمامي - جاكسون موليكا - ميزياني ماوليدا.

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