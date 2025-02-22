انطلاقة قوية للبطولة القارية لرابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو في مصر

انطلقت منافسات البطولة القارية لرابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وسط أجواء حماسية تعكس النمو المتسارع للعبة.

وشهد حفل الافتتاح استعراضات مميزة جمعت بين التراث المصري والإماراتي، ما أضفى لمسة خاصة على الحدث، وأكد مكانة البطولة كمنصة رياضية وتبادل ثقافي متميز.

وجاء اليوم الأول حافلًا بالإثارة، حيث شهدت المنافسات مواجهات قوية بمشاركة نخبة من الأبطال من مختلف الدول، وتألق اللاعبون في فئتي الأساتذة والهواة، حيث برزت الفرق المشاركة بأداء قوي، وتصدرت جمهورية مصر العربية الترتيب العام برصيد 89,500 نقطة، تلتها الأردن بـ 14,000 نقطة، ثم تركيا بـ 13,800 نقطة، في مؤشر على المستوى الفني العالي الذي ظهر به اللاعبون.

وأظهر لاعبو مصر أداءً استثنائيًا في مختلف الفئات، حيث برزت مواهب شابة قدمت مستويات مميزة، ما يعكس تطور الجوجيتسو في البلاد، ومع استمرار البطولة غدًا، تترقب الجماهير مزيدًا من المنافسات القوية التي تعزز مكانة الجوجيتسو كرياضة تجمع بين المهارة والانضباط وروح التحدي.