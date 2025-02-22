دينا فؤاد مفاجأة دراما رمضان 2025 في "حكيم باشا" مع مصطفى شعبان

روجت النجمة دينا فؤاد، عبر خاصية الأستورى على صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، لمسلسلها الجديد "حكيم باشا" الذي تشارك فيه البطولة مع النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وتظهر دينا فؤاد تبعا للأحداث فى شخصية زوجة "حكيم باشا"، حيث يعد دورها من الشخصيات المحورية فى سير الأحداث ومن أصعب وأقوى الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية، حيث تتسم شخصيتها بالقوة، وتحمل الكثير من المفاجآت خلال أحداث المسلسل.

وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بالتعاون مع الفنان مصطفى شعبان، خاصة إنها تعود للتعاون معه بعد 15 عاما منذ ان قدما سويا مسلسل العار، وحقق نجاحا كبيرا، مؤكدة أنها متحمسة للغاية لهذا العمل، موضحة أنها بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير للشخصية التي تقدمها، متمنية أن يحظى العمل باستحسان الجمهور في رمضان 2025.

وشهد برومو مسلسل "حكيم باشا" للنجمين مصطفى شعبان ودينا فؤاد، تفاعلًا واسعًا ومثيرًا من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طرحته قناة الحياة مؤخرًا، حيث لاقى البرومو إشادة كبيرة من محبي الدراما المصرية والجمهور المتابع للمسلسلات الرمضانية، وجذب البرومو الأنظار بسبب الأداء القوي للممثلين وعلى رأسهم النجم مصطفى شعبان، والنجمة دينا فؤاد بالإضافة إلى التصاعد الدرامي المثير الذي يضمن جذب المشاهدين في رمضان المقبل.

ويعد مسلسل حكيم باشا من بين الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني 2025، حيث يشهد أحداثًا مشوقة ومليئة بالتوتر والصراع، ويقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.