الأرشمندريت جريجوريوس يترأس قدّاسًا ليتورجيًا في كاتدرائية الصويفية

ترأس الأرشمندريت غريغوريوس إسطفان رئيس دير رقاد السيدة العذراء في بكفتين - لبنان، خدمةً ليتورجية إلهية في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل بالصويفية، بحضور عدد من الآباء الكهنة وأفراد الرعيّة، وذلك تحت عنوان "التأهُّب للصوم الكبير".

وألقى الأرشمندريت غريغوريوس عظةً تطرّق فيها إلى "دور الكنيسة في تهيئة المؤمنين لخوض أهم صوم في العام، ساعيًاً لرفعهم نحو الحياة الأبدية والفرح السماوي عبر الجهاد الروحي"، مؤكدًا أن "الاتحاد بالكنيسة والأسرار المقدسة وممارسة الأصوام يُعيننا على الترفّع عن الأرضيات وحمل صليب المسيح، كشهداءَ له في حياتنا اليومية".

شارك في الخدمة كل من الأرشمندريت خريستوفوروس والآباء الكهنة نيكيفوروس إضافةً إلى رئيس الشمامسة والشماس خريسانثوس فيما حضرها أعضاء من الشبيبة الأرثوذكسية في الأردن، الذين قدّموا دعوةً للأرشمندريت غريغوريوس ضمن أنشطتهم الروحية.

وفي ختام القدّاس، قدّم الأرشمندريت خريستوفوروس صليبًا تذكاريًا للأرشمندريت غريغوريوس نيابةً عن المطران خريستوفوروس والآباء الكهنة والرعيّة، مشيدًا بجهوده الرعوية و"دوره في تعزيز الوحدة الكنيسة.