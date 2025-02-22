السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في حيازة مواد مخدرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 10 سنوات في حيازة مواد مخدرة بمنطقة المرج.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات بها كيلوا جرام من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على ٤ متهمين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي، ٥ هواتف محمولة، سلاح أبيض مطواة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.