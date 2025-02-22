ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في حيازة مواد مخدرة بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 10 سنوات في حيازة مواد مخدرة بمنطقة المرج.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات بها كيلوا جرام من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على ٤ متهمين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي، ٥ هواتف محمولة، سلاح أبيض مطواة.
 بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحشيش المخدر السجن المشدد بحيازة المواد المخدرة بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي حيازة المواد المخدرة قضت محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المرج