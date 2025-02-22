وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرضين للسلع والمنتجات الغذائية

افتتح المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ الجيزة، معرضين للسلع الغذائية، ومستلزمات رمضان بنادي الزراعيين في الدقي ومركز البحوث الزراعية بالجيزة، وجاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح صرح وزير الزراعة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى معارضها المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 14 معرضا، مشيرًا إلى الوزارة توفر السلع الأساسية بتخفيضات من 20 إلى 30 % وبجودة عالية بالحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء.

وأضاف وزير الزراعة، أن المعرض يوفر كل السلع التي يحتاجها البيت المصري من منتجات الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذ ثابت، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة وزير الزراعة وجه باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة.

وقال وزير الزراعة، إن هذه المعارض سوف تستمر إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرًا إلى أن مصر أيضا لم تنسى أهالينا في غزة من خلال إرسال القوافل الغذائية لهم حيث تتحمل أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية للأشقاء بقطاع غزة تنفيذا لتكليفات القيادة أيضا مصر توفر السلع الغذائية لأشقائنا العرب المتواجدين على أرضها.

وقال، إن هناك ثباتًا وانخفاضًا في أسعار السلع نتيجة للمشروعات العملاقة التي شيدتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجهود وزارة الزراعة وحرص الوزير على المساهمة بكافة المعارض والمبادرات الهادفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق، مشيرًا إلى أن افتتاحات الوزارة ترفع من عدد المعارض المتاحة لمواطنى المحافظة والتي يبلغ عددها 30 معرضا مما يزيد من انتشار المعارض جغرافيا لتغطي كافة القطاعات وتمكن كافة المواطنين من الاستفادة بخدماتها.

كما أكد محافظ الجيزة على حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على إتاحة الفرصة لكافة العارضين الراغبين في المشاركة بالمعارض مع مراعاة التنوع في المعروضات المتاحة لتناسب كافة الأذواق والشرائح، وخلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطن من خلال تحسين الجودة وبأسعار مخفضة.

وقال اللواء أمجد سعدة مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية، إن معارض أهلا رمضان المقامة في جميع محافظات الجمهورية تضمن كل احتياجات الأسرة المصرية ومستلزمات رمضان وتنفيذا توجيهات وزير الزراعة يتم توفير السلع بتخفيضات كبيرة ويتم ضخها يوميا بجودة عالية مشيرا إلى أسعار بعض السلع على النحو التالي: