وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة

قام محمود توفيق وزير الداخلية، بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية على منحها لهم، وذلك تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

وخلال الاحتفال أشاد وزير الداخلية محمود توفيق بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، موجهاً سيادته التحية والتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن البلاد، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعاً.

وأكد الوزير على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة بجميع المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريماً لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

كما أكد وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتي ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين وحافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد وتطوير المهارات وتنميتها ، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمني.

من جانبهم أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص في العمل وخدمة الوطن، مؤكدين عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والاضطلاع بدورهم الوطني في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.