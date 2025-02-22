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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مناظرة النيابة لجثة شاب لقي مصرعه على يد آخر بالزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة لجثة شاب لقي مصرعه على يد عاطل أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء أنه في العقد الثالث من العمر.

وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المجني عليه على إصابات عبارة عن جروح قطعية عميقة بالبطن والصدر والوجه.
كان  قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مقتول بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وأسقطه أرضا وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

إجراء التحريات إثناء مشاجرة العثور علي شاب المتهم بقتل بالزاوية الحمراء بسبب خلافات بركة من الدماء بسبب خلافات بينهم بمديرية أمن القاهرة