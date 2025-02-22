ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلامياً، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 27320 طن تشمل: 1980 طن يوريا و5159 طن كلينكر و2463 طن جبس معبأ و17718 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58910 طن تشمل: 4908 طن حديد و14619 طن ذرة و21655 طن قمح و2350 طن رخام و13485 طن خردة و1893 طن خشب زان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 64502 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2450 حركة.

كما أبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة في إعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء، وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن .

وأيضا تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط واللواء بحري أشرف عباس إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.