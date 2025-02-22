عمرو يوسف: أنا ضد دلع الولاد في التربية

أكد الفنان عمرو يوسف أنه ضد فكرة دلع الأبناء في التربية، مثلما يحدث مع تربية البنات والتي يصحبها بعض الدلع.

وقال الفنان عمرو يوسف في تصريحات خاصة لـ برنامج "حوارات مع عباس"، تقديم الفنان عباس أبو الحسن، إن التربية الحديثة ليست كلها صحيحة، ولكن نأخذ ما يتماشى مع المتغيرات التي مرت بالعصر فقط.

وأضاف يوسف أنه وزوجته كندا اتفقا على تربية الأبناء وخاصة نجله كريم، بعيد عن الدلع، ولكن زوجته الفنانة كندة علوش تضعف بشكل كبير أمام أولادها وتدللهم.

واختتم الفنان عمرو يوسف حديثة أن تربية أهالينا كانت صحيحة، ولا يمكن أن ننكر أن العقاب جزء مهم من أسس التربية حتى وإن اختلف مع بعض مناهج التربية الحديثة.

من ناحية أخرى شارك الفنان عمرو يوسف في الموسم السينمائي الماضي بفيلم "شقو"، والذي حقق نجاحاً كبيراً بعد طرحه بدور العرض السينمائي، وتصدر الموسم السينمائي على مدار أسابيع.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، والإخراج كريم السبكي.