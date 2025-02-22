محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غلاية بخار بغزل المحلة ويطمئن على المصابين

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ويرافقه عدد من القيادات التنفيذية منذ قليل إلى موقع حريق غلاية هائل داخل مصانع شركة غزل المحلة للوقوف على آخر تطورات الحادث.

ووجه محافظ الغربية في تعليماته إلى الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالتنسيق الكامل مع الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفى المحلة العام لنقل مصابين عمال غزل المحلة لعلاجهم بأقسام الحروق العلاجية وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم.

في المقابل كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل عن أسماء الحالات الخطرة والمصابة في حادث حريق غلاية شركة غزل المحلة عقب نقلهم للعلاج بقسم الحروق بمستشفى المحلة العام.

وأفادت المصادر بأن أسماءهم هم كل من محمد عمر السيد 50% ومحمد محمد عطوة 70 % ومحمد البسطويسي 50% وشخص آخر.

وكانت مصانع مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة في محافظة الغربية منذ قليل شهدت واقعة إصابة 4 عمال بحروق من الدرجة الأولى والثانية جراء حريق غلاية بخار بشكل مفاجئ، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهم.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول إصابة 4 عمال بحروق من الدرجة الأولى والثانية جراء حريق ضغط بخاري بشكل مفاجئ.

وأفادت مصادر داخل شركة غزل المحلة، أنه تم نقل كافة المصابين والضحايا إلى قسم علاج الحروق بطوارئ مستشفى المحلة العام.

وانتقلت كافة القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.