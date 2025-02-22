محافظة مطروح تؤكد دعم الأهالي جهود الدولة في المشروعات التنموية

أعلنت محافظة مطروح بيانا، اليوم السبت، للرد على ما ورد من تصريحات بأحد القنوات الفضائية حول مدى تعاون أبناء مطروح فى المشروعات القومية والسياحية.

وأكدت محافظة مطروح تقديم كل الشكر لجميع أهالي مطروح لتعاونهم الدائم ودعم جهود الدولة سواء فى المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية.

وأوضحت أنه لم يتوقف أو يتعطل أى مشروعات تهدف أو تخطط لها الدولة في مطروح في يوم من الأيام، بل على العكس كان أهالي مطروح دائما مع الدولة مؤيدين ومشاركين في تنفيذ كافة المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية، سواء في العلمين الجديدة، أو موقع إنشاء المحطة النووية السلمية في الضبعة، وتوسعة مطار العلمين الدولي، وتطوير منطقة المقابر الألمانية والإيطالية، وميناء جرجوب، وتعارضات مسار القطار السريع، وحاليا في مشروع رأس الحكمة الجديدة، وتطوير خليج الغرام ومنطقة عجيبة، وغيرها من المشروعات.

كما أن محافظة مطروح وبالتعاون مع مجلس العمد والمشايخ بمطروح يتم الاستقبال أو الاستماع لأي مشاكل أو شكاوى تخص الشركات ورجال الأعمال والمواطنين، ويتم حلها واتخاذ الإجراءات بشأنها مع الترحيب بأى مقترحات من شأنها النهوض بتنمية المحافظة وتعود بالنفع والصالح العام.