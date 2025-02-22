المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر السنوي السابع لقسم العظام بمعهد الجهاز الحركي العصبي

عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر السنوي السابع لقسم العظام بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي التابع للهيئة، وذلك يومي الخميس والجمعة 20 و21 فبراير 2025، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة.

يأتي هذا في إطار سعي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على مواكبة أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في مختلف التخصصات وتنفيذا لرؤية الدولة في الاهتمام بصحة المواطن المصري لا سيما الأطفال الذين يعدون ثروة مصر البشرية المستقبلية.

وتناول المؤتمر هذا العام موضوع "الطفل الأعرج"، حيث تم مناقشة الأسباب المختلفة للعرج عند الأطفال، وطرق التشخيص والعلاج الحديثة، وذلك بحضور الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتورة نغم الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، وأساتذة جراحة العظام بالجامعات المصرية وجمعية جراحي العظام المصرية.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، إن المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي من الوحدات المتخصصة لعلاج كافة الأمراض المتعلقة بالجهاز الحركي العصبي سواء مرضية أو نتيجة تشوهات وحوادث، لذا نحرص دائمًا على الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، لنقل الخبرات وإعداد كوادر وصفوف تالية قادرة على تقديم الخدمة الطبية بصورة متميزة، ويعد المؤتمر العلمي السنوي لقسم العظام منصة علمية هامة لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص وعلاج التشوهات والعيوب الخلقية لدى الأطفال، حيث يشارك به كوكبة متميزة من رواد هذا المجال، بما ينعكس إيجابيا على الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة.

وقال الدكتور أحمد الأتربي، عميد المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، إن المؤتمر يتناول الأسباب المختلفة للعرج عند الأطفال، والتي تشمل الإصابات في الطرفين السفليين، الالتهابات بالمفاصل والعظام، الخلع بمفصل الفخذ لدى الأطفال، بالإضافة إلى الأمراض العصبية مثل وهن العضلات والشلل الدماغي التشنجي، كما سيتم استعراض الأساليب الحديثة للتشخيص، والتي تشمل الفحص الإكلينيكي، التحاليل الطبية، والأشعة المتخصصة، مما يسهم في تحديد السبب بدقة ووضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة.

وأضاف الدكتور أشرف لطفي، رئيس المؤتمر، أن هذا العام شهد المؤتمر مشاركة أساتذة ومتخصصين من مختلف وحدات الهيئة والجامعات المصرية وجمعية جراحة العظام المصرية، وتم تقديم 45 محاضرة علمية متخصصة، إلى جانب 7 ورش عمل تهدف إلى تدريب شباب الأطباء على أحدث أساليب الجراحة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من مشكلات العرج، وتم اعتماد المؤتمر من قبل الجمعية المصرية للتعليم الطبي المستمر، حيث تم منحه 11 ساعة معتمدة، مما يعزز أهميته كحدث علمي بارز في مجال طب العظام.

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