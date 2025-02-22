وزير الشباب يشهد أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، عقد أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، بجامعة نيو جيزة، بحضور ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والدكتور أحمد سامي رئيس جامعة نيو جيزة ووزير الصحة الأسبق، وبحضور لفيف من أعضاء الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

ونوه وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تدعم كافة الجهود من أجل تقديم كل الدعم للاتحاد الرياضي للجامعات، وبرامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكداً على سعي الدولة المصرية لبناء أواصر التعاون العلمي والرياضي مع الجامعات الإفريقية والدولية، وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات.

كما أكد صبحي، حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة الجامعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد يتمتع بصحة بدنية ونفسية قوية، وتقديم كافة أشكال الدعم للجامعات المصرية، لتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، لافتًا إلى أهمية التوسع في تنفيذ أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات.

وأعرب ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، عن سعادته في عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمصر والتي ستساعد في النهوض بالرياضة الجامعية وتطويرها وتبادل والمعارف بما يسهم في دعم الرياضة الإفريقية والدولية.

فيما استهل الدكتور أحمد سامي رئيس جامعة نيو جيزة ووزير الصحة الأسبق كلمته بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي، وكافة الحضور، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بالرياضة الجامعية وتعزيز رؤية الدولة في دعم الثقافة للرياضة الجامعية، وبما يسهم في تحسين الصحة الذهنية والجسدية للطلاب، في ظل ما تشهده الرياضات العامة من تطور ونجاح.

في الختام كرم، الوزير، الدكتور أحمد سامي رئيس جامعة نيو جيزة ووزير الصحة الأسبق، والسيد ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، بتسليم درع تذكاري مقدم من وزارة الشباب والرياضة.

وتستضيف مصر اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، خلال الفترة من 20 حتى 25 فبراير، بمشاركة وفود 22 دولة أفريقية ممثلين في (ليبيا، زيمبابوي، أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، زامبيا، جنوب أفريقيا، رواندا، الجزائر، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الكاميرون، إثيوبيا، غينيا، مالاوي، جمهورية الكونغو، السنغال، تونس).