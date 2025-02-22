‏الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحيي ذكرى صلاح جاهين.. صور

السبت 22/فبراير/2025 - 01:39 م

أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة رانيا يحيى فعالية فنية ثقافية تضمنت معرضا دوليا للفنان المصري الكبير صلاح جاهين كما تم تقديم عدد من رباعياته الشهيرة، وأيضا بعض الأعمال الكاريكاتيرية التي قدمها في الصحف والمجلات المصرية ليتعرف عليها الجمهور الإيطالي كجزء من ثقافتنا وهويتنا.

يأتي هذا المعرض في إطار الاحتفال بصلاح جاهين الذي أقامته وزارة الثقافة المصرية، كما يأتي في إطار دعم وتوطيد العلاقات المصرية الإيطالية.

‏حضر الحفل فنان الكاريكاتير الإيطالي الشهير اندريا بيكيا، والدكتورة مروة فوزي الملحق الثقافي بالسفارة المصرية.

وتحدث في هذا المعرض فنان الكاريكاتير الإيطالي ماركو دي انجليس والذي تناول القيمة الفكرية والفلسفية المتضمنة في أعمال جاهين وكذا أهميته التي تفصح عنها الأعمال المتنوعة والكثيرة المقدمة من عدد كبير من دول العالم شرقا وغربا، ‏والتي جاءت فى إطار التعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

‏كذلك تضمنت الفعالية ندوة خاصة جدا عن الإيطاليين الذين عاشوا في مصر والتي قدمتها الدكتورة الإيطالية ستيفانيا سفرا احد المهتمين بالحضارة المصرية القديمة وأيضاً توثيق العلاقات المصرية الإيطالية الممتدة، وقد أشارت إلى تعميق تلك العلاقات عبر التاريخ، وتحدثت عن الوجود الإيطالي في مصر من جوهر الصقلي الذي أسس مدينة القاهرة عام 969م. إلى عهد محمد علي باشا 1805-1849 عندما بدأت هجرة الإيطاليين إلى مصر، وقدرة المصريين على احتضان شعب أجنبي، واختلاط حياتهم مع حياة البلد الذي نشأوا فيه وولدوا فيه: مصر. ما أدى إلى خلق علاقة قوية بين إيطاليا ومصر، ومد جسر صداقة ذو جذور قديمة وقوية.

واختتمت الفعالية بمشاركة الفنان الإيطالي البرتو بيرتولى والذي قدم فقرة فنية متميزة بالغناء والعزف على آلة الجيتار ثم قامت مديرة الأكاديمية الدكتورة رانيا يحيى بتكريم الفنانين والمثقفين المشاركين وتقديم درع الأكاديمية المصرية للفنون بروما تقديرا لجهودهم ومشاركتهم.