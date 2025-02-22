ثلاثي هجومي في تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره إيفرتون بملعب جوديسون بارك، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

يتواجد ثلاثي هجومي في تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، حيث يقود الهجوم الدنماركي راسموس هويلوند، بجانب الهولندي جوشوا زيركزي والبرتغالي برونو فيرنانديز.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - نصير مزراوي

خط الوسط: ديوجو دالوت - مانويل أوجارتي - كارلوس كاسيميرو - باتريك دورجو

وفي الهجوم: جوشوا زيركزي - راسموس هويلوند - برونو فيرنانديز.