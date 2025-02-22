الجامعة المصرية الصينية تشارك في قافلة "أهل الدقهلية" المجانية

شاركت كليات الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري بالجامعة المصرية الصينية في قافلة “أهل الدقهلية” المجانية، التي استهدفت أهالي قرية رأس الخليج بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

ضمت القافلة عددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتطوعين، الذين قدموا خدمات صحية متكاملة، شملت توقيع الكشف الطبي المجاني، إلى جانب تقديم جلسات العلاج الطبيعي، والعلاج اليدوي، والإبر الصينية، والتغذية العلاجية، مما ساهم في تخفيف الأعباء الصحية عن أهالي القرية. كما تم صرف الأدوية بالمجان، بالتعاون مع الجهات المنظمة.

وأكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية وفق بيان صحفي صادر اليوم، أن مشاركة الجامعة في القافلة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحسين مستوى الرعاية الصحية، والتعليم الطبي التطبيقي لطلابها، من خلال إشراكهم في مبادرات ميدانية تتيح لهم تطبيق مهاراتهم الأكاديمية عمليًا.

وتابعت الخولي، أنه في إطار حرص الجامعة على نشر التوعية الصحية، نظّم الطلاب المشاركون حملات توعية حول مخاطر الإفراط في استخدام الأدوية وتأثيرها على صحة الإنسان، إلى جانب تقديم الفحوص البيطرية للحيوانات، والتوعية بسلامة الغذاء الحيواني لمنع انتشار الأمراض، مما يعكس التزام الجامعة بتقديم خدماتها لمختلف الفئات بالمجتمع.

جدير بالذكر أن مشاركة الجامعة المصرية الصينية في قافلة “أهل الدقهلية” ليست الأولى، حيث سبق أن شاركت في عدة دورات سابقة للقافلة، مما يعكس التزامها المستمر بدورها المجتمعي.

تأتي هذه القافلة ضمن جهود محافظة الدقهلية، بالتعاون مع مختلف الجهات، لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتقديم الخدمات الصحية والخدمية المجانية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

IMG-20250222-WA0123

IMG-20250222-WA0098

IMG-20250222-WA0118

IMG-20250222-WA0101

IMG-20250222-WA0102