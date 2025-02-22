جلسة نقاشية حول فلكلور الشعوب بأيام الشارقة التراثية

عقد المقهى الثقافي، بأيام الشارقة التراثية، جلسة نقاشية تراثية، حول «تراث الشعوب.. الملامح والمعالم»، أداراها الدكتور مني بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر، بمعهد الشارقة للتراث، وشارك فيها كل من الدكتور الشيخ معاذ سيدي عبد الله، مدير المعهد التربوي الوطني في موريتانيا، والدكتور مصطفى جاد، أكاديمي وباحث متخصص في التراث الشعبي، والدكتور خليل السعداني، من المعهد الجامعي للبحث العلمي، والدكتور خالد بن قفة.

تحدث الدكتور معاذ الشيخ سيدي عبد الله، عن جذور الموسيقى الشعبية في موريتانيا، وعرَضَ عدداً من سرديات الموسيقا والمعزوفات التراثية الموريتانية.

وتحدث عن تطور الموسيقى في موريتانيا، أما الدكتور مصطفى جاد، فتحدث عن جذور التراث الثقافي العربي، وتوثيق المادة الشعبية المدونة، وتحدث الدكتور خليل السعداني، عن كتابه الذي وُقِّع على هامش الجلسة، وحمل عنوان: «الهُوية الهندية الأمريكية»؛ إكراهات المنجز المعرفي والثقافي، من إصدار معهد الشارقة للتراث.

وأكد الدكتور خالد بن قفة، أن التراث الإنساني في جميع الدول، متشابه إلى حد كبير، وأنه عالم متسع، ومشترك بين الشعوب المختلفة، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالعلوم الاجتماعية، إذ نجد أنه في التراث السوسيولوجي أو علم الاجتماع؛ يمكن أن نأخذ من التراث الإنساني، بوصفه عالماً مشتركاً، وأن لدينا في التراث الثقافي العربي، مشتركاً ثقافيّاً بيننا جميعاً.

وأشار إلى أن هناك بعض المصطلحات، التي يمكن أن تكون مشتركة بين الشعوب، ولها أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة.

وفي نهاية المحاضرة، وُقّع عدد من الكتب، منها كتاب «جلساء التراث.. قراءة مرجعية في ٩ كتب»، للدكتور خالد عمر بن قفة، وكتاب «الهوية الهندية» للدكتور خليل السعداني، وكتاب «العجائبي في الكرامات الموريتانية.. النص والاشتغال»، للدكتور الشيخ سيدي عبد الله.