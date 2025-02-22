جندي إسرائيلي أسير يُقبِّل رأس عنصر من "القسام".. صور

أقدم أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، الذين أفرجت عنهم حركة حماس، اليوم السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، على تقبيل رؤوس عناصر من كتائب القسام الذين كانوا يرافقونه.

وظهر الأسرى الثلاثة في حالة جسدية جيدة نسبياً، حيث عبّروا عن امتنانهم بتحية الحاضرين بحرارة، بينما قام أحدهم بتقبيل رأس أحد مقاتلي كتائب القسام.

وقد استكملت حماس تسليم دفعة السابعة من الأسرى، حيث تم تسليم أسيرين إسرائيليين صباحاً في منطقة رفح إلى الصليب الأحمر، تلا ذلك تسليم ثلاثة أسرى آخرين في النصيرات وسط غزة، في حين تقرر تسليم الجندي الإسرائيلي هشام السيد في مدينة غزة دون إقامة مراسم، احتراماً لفلسطينيي الداخل.

من جانبه، أشار القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، إلى أن تصرف الأسير قد يحمل دلالات متعددة، وفقاً للسياق والنية الكامنة وراء الفعل، وأوضح أن ذلك قد يكون تعبيراً عن التقدير والاحترام، أو امتناناً لدور كتائب القسام في حمايته من محاولات القتل، وربما أيضاً انعكاساً للتأثر والفرح.