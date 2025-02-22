سر قُبلة الجندي الإسرائيلي للمقاتل الفلسطيني على منصة التسليم

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من مخيم النصيرات، إن أحد المحتجزين الإسرائيليين أقدم على تقبيل جبين ورأس المقاتلين الفلسطينيين على منصة التسليم أثناء الإفراج عنه خلال الدفعة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال أبو كويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه حينما يُقبِّل الجندي الإسرائيلي رأس المقاتل الفلسطيني فإن هذا يعكس حُسن التعامل الذي لاقاه الجندي الإسرائيلي أثناء احتجازه على مدار 15 شهرًا من المقاتلين الفلسطينيين على عكس الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للانتهاكات والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية حتى آخر لحظة يتم فيها إطلاق سراحهم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن صورة تقبيل الجندي الإسرائيلي للمقاتل الفلسطيني ستتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية كثيرًا، كيف يُقبل هذا الجندي الإسرائيلي جبين المقاتل الفلسطيني وهي صورة ستبقى دومًا للتاريخ.