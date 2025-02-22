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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

معبر رفح يستعد لاستقبال الدفعة الـ20 من المصابين الفلسطينيين

معبر رفح
معبر رفح
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قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، إن اليوم السبت سيشهد استقبال الدفعة العشرين من المرضى والمصابين الفلسطينيين، وهناك استعدادات على قدم وساق لاستقبالهم.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أنه ربما تكون إجراءات سفر المرضى والمصابين هي من أجل وصولهم حتى الآن، رغم أن معبر رفح يفتح أبوابه منذ الساعة التاسعة صباحًا.

وتابع، "كان هناك دفعات سابقة بلغت 740 مصابا ومريضا يتلقون الخدمات العلاجية في المستشفيات المصرية إلى جانب المستشفيات الجامعية".

وواصل: "لم تدخل شاحنة مساعدات واحدة تحججا من الجانب الإسرائيلي بكونه إجازة رسمية".

الدفعة العشرين المرضى والمصابين الفلسطينيين معبر رفح