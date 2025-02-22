جيش الاحتلال: الصليب الأحمر سلم 3 محتجزين جارٍ نقلهم لقوة متواجدة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الصليب الأحمر تسلم ثلاثة محتجزين وجارٍ نقلهم لقواتنا في قطاع غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

سلمت حركة "حماس"، اليوم، 3 محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وجاء هذا التسليم، في إطار خامس عملية تبادل للمحتجزين الإسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، ضمن اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل.

وعرضت حماس المحتجزين الثلاثة على منصة في دير البلح قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر الذي سلم المحتجزين المفرج عنهم إلى الجيش الإسرائيلي.

وعلى غير ما جرت عليه صفقات التبادل السابقة، بدأت مراسم التسليم بعد بيان تلاه أحد عناصر القسام قال فيه، إنه يتم البدء "بتنفيذ مراسم الإفراج عن (3) أسرى إسرائيليين معتقلين لديهم في معركة طوفان الأقصى".

لأول مرة تصف القسام الأسرى الإسرائيليين لديها بـ"المعتقلين"

وظهر الأسرى الثلاث أوهاد بن عامي وإلياهو شرعابي، وأور ليفي بأوضاع مختلفة، حيث ارتدى اثنان منهم وهما كبار في السن زيًا موحدًا (بني اللون) وضع على قميصه صورة للأسير مكتوب بالعبرية أسفلها: "أسير لدى كتائب القسام"، بينما خرج الثالث وهو يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي.