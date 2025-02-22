شركة غزل المحلة توضح تفاصيل انفجار غلاية بخار بالشركة

أصدرت شركة غزل المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل، بياناً رسمياً توضح حقيقة الحادث وتكذب الشائعات المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي حول حادث انفجار غلاية بخار بالشركة.

وجاء نص البيان: "ردًا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور لا تمت بصلة للواقع" .

كما تؤكد شركة غزل المحلة في بيانها: “أن ما حدث صباح اليوم هو حادث محدود ناتج عن انفجار غلاية داخل محطة الشركة، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل مع تقديم كل سبل الدعم إليهم”.

وتنفي الشركة بشكل قاطع جميع الأخبار المغلوطة التي تشير إلى وقوع انفجار كبير أو خسائر واسعة، وتؤكد أن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.

كما تناشد الشركة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة قد تثير الذعر بين العاملين وأسرهم.

وتؤكد أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للشركة بكل شفافية.