إصابة 4 عمال بشركة غزل المحلة جراء انفجار محدود بخزان مياه

أعلنت شركة غزل المحلة، وقوع انفجار محدود صباح اليوم داخل خزان مياه بمحطة الشركة، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين، الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، متمنية لهم الشفاء العاجل مع وتقديم كل سبل الدعم إليهم.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور، وصفتها الشركة بأنها لا تمت بصلة للواقع.

ونفت الشركة بشكل قاطع جميع الأخبار المغلوطة التي تشير إلى وقوع انفجار كبير أو خسائر واسعة، مؤكدة أن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.

وناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة قد تثير الذعر بين العاملين وأسرهم.

وأشارت إلى أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للشركة بكل شفافية.