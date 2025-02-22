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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بطعنة نافذة في الصدر.. حبس المتهم بقتل سايس جراج بالوراق

أرشيفية
أرشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل سايس جراج على يد زميله بسبب خلافات بينهما.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بأحد الشوارع بدائرة القسم، أسفرت عن مقتل أحدهما.

بالانتقال والفحص، تبين مقتل المدعو "أحمد"، 30 عامًا، عامل جراج، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، فيما كشفت التحريات أن المتهم "أحمد"، 33 عامًا، قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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