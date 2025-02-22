باحثة أقصرية تناقش رسالة دكتوراة حول صحة الدورة الشهرية للمراهقات الصم

شهدت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، انعقاد مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من ابنة محافظة الأقصر الباحثة مريم فراج مكي أحمد، المدرس المساعد بكلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، بعنوان "برنامج تعليمي حول صحة الدورة الشهرية والنظافة للمراهقات الصم وضعاف السمع" للحصول على درجة الدكتوراة في تخصص تمريض صحة الأسرة والمجتمع.

الباحثة

وهدفت الدراسة إلى تقييم تأثير برنامج تعليمي حول صحة الدورة الشهرية والنظافة للمراهقات الصم وضعاف السمع، وقد أجريت الدراسة في مدارس الأمل للفتيات الصم وضعاف السمع في محافظتي الإسماعيلية وقنا، بإجمالي عينة دراسة بلغت 91 فتاة من المحافظتين.

الدراسة توصي بتوفير برامج تعليمية مستمرة لجميع الفتيات الصم وضعاف السمع فيما يتعلق بالصحة والنظافة أثناء الدورة الشهرية

وأوصت الدراسة بتوفير برامج تعليمية مستمرة لجميع الفتيات الصم وضعاف السمع لتحديث المعلومات والاتجاهات والممارسات المبلغة فيما يتعلق بالصحة والنظافة أثناء الدورة الشهرية، وتثقيف المعلمين وتدريبهم على كيفية توعية الطلاب وتعزيز فهمهم حول ذلك الموضوع، وتكرار هذه الدراسة على عينة أكبر وفي بيئات مختلفة، وإجراء المزيد من البحوث لاستكشاف التحديات التي تواجه الفتيات الصم وضعاف السمع في الوصول إلى المعلومات الصحية، وتقييم التأثير طويل الأمد للبرامج التعليمية.

تكونت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة، من أ.د/ عفاف صلاح عبدالمحسن أستاذ تمريض صحة المجتمع ووكيل كلية التمريض جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د/ محبوبة صبحي عبد العزيز زيتون أستاذ تمريض صحة المجتمع ووكيل كلية التمريض جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وأ.م.د/ فريدة كامل يوسف أستاذ مساعد تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة قناة السويس، وأ.م.د/ ميرفت الشحات إبراهيم شليل أستاذ مساعد تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة قناة السويس، ود/ سمر محمد عبدالقادر النجيري مدرس تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

وقد قدمت لجنة الحكم والمناقشة التهنئة للباحثة، ملقية الضوء على أهمية الدراسة مع الإشادة بجهود الباحثة وتميز موضوع الدراسة وخدمتها للخطة البحثية للجامعة، وأن البرنامج التعليمي كان فعالاً في تحسين معلومات واتجاهات وممارسات المراهقات الصم وضعاف السمع.

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