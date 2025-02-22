ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مسجل متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على موظف بالمعاش لاتهامه بالنصب على أصحاب المحلات والتحصل على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة بالسلام.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "انتحال صفة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب والإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال القبض على موظف القبض على مسجل انتحال صفة إنتحال الصفة بأسلوب إنتحال الصفة بالنصب والإحتيال على المواطنين