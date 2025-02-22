لأول مرة.. رئيس جامعة الأقصر تعتمد زي التربية الوطنية للفتيات

اعتمدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، زي التربية الوطنية للفتيات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الوطني داخل الجامعات المصرية.

ويأتي هذا التعاون في إطار خطة الدولة لترسيخ القيم الوطنية بين الطلاب والطالبات، من خلال تدريس مادة التربية الوطنية، التي تهدف إلى رفع مستوى الانتماء وتعزيز الوعي بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، إن التربية الوطنية للفتيات خطوة مهمة نحو إعداد جيل من الشابات الواعدات، القادرات على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، حيث تسهم في تعزيز روح المسؤولية والانتماء، وتزويدهن بالمعرفة حول حقوقهن وواجباتهن تجاه الوطن، إضافةً إلى ترسيخ مبادئ التضحية والعمل الجماعي، كما تساعد التربية في تعزيز الوعي بالأمن القومي ودور المرأة في حماية الوطن وتنميته.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر أن هذا البروتوكول يعكس حرص القيادة السياسية على تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، مشيرةً إلى أن الجامعة ستعمل على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح المبادرة وضمان تحقيق أهدافها المرجوة.

قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تجيب على أسئلة الفتيات

وفي هذا السياق، قامت وزارة الدفاع (قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري) بالإجابة على أسئلة الفتيات بخصوص دورة التربية الوطنية للإناث، إضافةً إلى توضيح دورها في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء.

الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي

وكانت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لبناء أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة والوعى الوطني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف البروتوكول إلى تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والانتماء لدى طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وتعريفهم بحجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

وأعرب الدكتور محمـد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بالغ تقديره للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة، ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري للارتقاء بمستوى الوعي لدى أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات واطلاعهم على الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى مختلف المجالات للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومي.

كما أكد اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على غرس قيم الانضباط لدى شباب مصر، والتنسيق المستمر مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتنمية الحس الوطني لهم كونهم عماد الأمة وبناة نهضتها.

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