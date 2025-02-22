وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 6 ندوات دينية وتوعوية وثقافية

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية بتنظيم 6 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي استهدفت السيدات، تناولت (ترشيد استهلاك المياه - ثقافة الاعتذار - المرأة بين الحقوق والواجبات – ابنى ابنك صح - تلبية الاحتياجات الدينية والفكرية - بالأخلاق نرتقى).

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

وفى سياق متصل أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة.

حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالوحدة المحلية بالتلين فضلاً عن تنظيم ورشة سباكه لتعليم مبادئ فنيات السباكة الخفيفة وذلك بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمنيا القمح.

وكذلك قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ثلاث ندوات "ابنى ابنك صح" وذلك بالوحدة المحلية بقنتير.

وثقافة الاعتذار والمرأة بين الحقوق والواجبات.

وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية ومديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز ، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوة بعنوان "تلبية الاحتياجات الدينية والفكرية" وذلك بالتنسيق مع لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان "بالأخلاق نرتقى" وذلك بالتنسيق مع منطقة وعظ الشرقية بالأزهر الشريف.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتكريم الطالبات المتفوقات بالمدرسة الإعدادية بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو وذلك بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمركز.