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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل حملاتها المكثفة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُوسعة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.
 أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (44) قضية متنوعة، بإجمالى عدد (52) متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:
 كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (61 كيلو جرام).
 كمية من مخدر "القات" وزنت (10 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت أكثر من (5 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (2 كيلو جرام).
 كمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت (3 كيلو جرام).
كمية من مخدر "الحشيش الاصطناعى" وزنت (400 جرام).

   (11050) قرص مؤثر (217) قرص مخدر.
 تنفيذ (41) حكم قضائى متنوع.
 كما تم ضبط (فرد خرطوش و عدد من الطلقات –  5 سيارات – 5 دراجات نارية – 16 قطعة سلاح أبيض - 4 ميزان حساس). 
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (10 مليون جنيه).
    
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المدارس المخدرة