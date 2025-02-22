في ذكرى رحيله.. محطات في حياة المخرج حسام الدين مصطفى

تحل اليوم السبت الموافق ٢٢ فبراير، ذكرى رحيل المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، والذي يعد أحد أهم رواد الإخراج السينمائي في مصر والعالم العربي.

البداية مع السينما

تخرج من المعهد العالي للسينما، ولكن عشقه للفن كان كبيراً، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي، وظل هناك لفترة حتى جاءت الفرصة.

فرصة ذهبية

سنحت للمخرج حسام الدين مصطفى، فرصة ذهبية بالوقوف كمخرج منفذ إلى جوار المخرج العالمي سيسيل ديميل، وهو ما أثقله بشكل كبير، وتنوعت التجارب بين مخرجي الغرب، حتى عاد إلى مصر ليسطر تاريخاً سينمائياً كبيراً.

أبرز أعماله السينمائية

قدم المخرج حسام الدين مصطفى عددا كبيرا من الأفلام السينمائية الهامة، أبرزها فيلم "الطريق، كلمة شرف، الشحات، غرام الأفاعي، السمان والخريف، العمالقة، الظالم والمظلوم".