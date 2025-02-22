زراعة الشرقية تنظم ندوة توعوية حول أهمية الألف يوم الذهبية بحياة الطفل

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية عقد الندوات التوعوية بين مديريتي الزراعة والصحة بهدف نشر مفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وما يستجد من معلومات وتوجيهات لتوعية فئات المجتمع المختلفة وتثقيفهم وحثهم على تبني الممارسات والمعلومات الصحيحة التي تفيدهم فى مجال الصحة الإنجابية.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أنه فى إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الصحة والزرعة بالمحافظة وبالتنسيق مع الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة وإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة قامت المديرية بتنفيذ ندوة توعوية عن أهمية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل بحضور الدكتورة رحاب علي عبد الرؤوف والدكتورة أروى صابر أحمد.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال الندوة تم الحديث عن الأيام الأولى للطفل من حياته من أول يوم حمل حتى سن السنتين وهى أهم فترة في حياة الطفل تتكون فيها 85% من القدرات العقلية والاجتماعية والصحية والبيئية للطفل، والتغذية السليمة للطفل في هذه المرحلة والوقاية من الأمراض المعرض لها، والحد من الولادات القيصرية في مصر وزيادة أعداد الولادة الطبيعية، وأهمية الرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل ودور المشورة الصحية لبناء الأسرة المصرية السليمة.