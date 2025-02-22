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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بمدينة نصر

المتهمون
المتهمون
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 أشخاص "2 منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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