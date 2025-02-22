روبيو: بحثت مع وزير الخارجية البولندي أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه التقى بنظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي في واشنطن أمس الجمعة وناقشا "الوصول العادل والمتبادل إلى الأسواق" و"ضرورة زيادة دول حلف شمال الأطلسي للاستثمار الدفاعي فورا".

وكتب روبيو على منصة إكس بعد الاجتماع "ناقشنا أيضا الحرب بين روسيا وأوكرانيا وضرورة زيادة جميع أعضاء الحلف استثماراتهم الدفاعية فورا"، مضيفا أنه جرى أيضا طرح مسألة المعاملة بالمثل في الوصول إلى السوق.

وعندما سُئل وزير الخارجية البولندي بعد الاجتماع عما إذا كان يفهم نهج واشنطن بشأن المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، قال إن هذا سؤال للجانب الأمريكي لكن "وصله انطباع بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام الدائم".

ويدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأجرى مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.

والتقى مسؤولون كبار في إدارة ترامب، بينهم روبيو، بنظرائهم الروس في السعودية الأسبوع الماضي لإجراء محادثات دون مشاركة كييف.

ووصف ترامب زيلينسكي بالدكتاتور يوم الأربعاء، وحث رئيسي روسيا وأوكرانيا على العمل معا لإنهاء الحرب.