استمرار المراجعات المجانية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بالفيوم

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، تنظيم المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الإعدادية، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ووزارة الشباب والرياضة - إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

أشار وكيل الوزارة إلى استمرار فعاليات تنظيم القوافل التعليمية اليوم الثاني على التوالي بطامية وشرق وغرب الفيوم التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها، خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 2025/2/21 - 2025/2/22 من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساء، بنادي النصر الرياضي بمركز طامية ومدرسة الفيوم التجارية للبنات ومدرسة الشهيد مصطفى أحمد على بغرب الفيوم.

وتم تنفيذ هذه المراجعات في مختلف المواد الدراسية الهامة التي يتطلب إتقانها من قبل الطلاب، تحت إشراف مجموعة من المعلمين المتخصصين، كما توفر هذه المراجعات فرصة للطلاب لمراجعة المنهج بشكل مكثف والتفاعل مع الأسئلة النموذجية.

وتهدف هذه القوافل التعليمية إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب وتخفيف العبء عليهم قبل بدء الامتحانات، وتقديم فرصة لتحسين مستوى الطلاب فى المواد الدراسية من خلال المراجعة المجانية الشاملة.

هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم بالفيوم وتعزيز تكامل الأنشطة التعليمية والرياضية من أجل رفعة مستوى الطلاب وتحقيق أفضل النتائج لهم.

وتأتي أهمية هذه القوافل التنويرية كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم طلاب الشهادات العامة وتعزيز دورهم في المجتمع، ونشر الوعي وتنمية المهارات العلمية لدى الطلاب، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تعليمية ومناخ تعليمي مناسب ومميز للطلاب، وبالمجان.

inbound4048159936454770049

inbound7036252836091941133