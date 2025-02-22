مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل، وأخرى ملاكي وثالثة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وميكروباص وملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد إسعاف دهشور باتجاه الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.