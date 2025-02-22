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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأب المجبر: مار شربل كان مترفعا عن كل الأمور الأرضية وعاش الصمت في حياته

ارشيف
ارشيف
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أشار اليوم رئيس دير سيدة المعونات جبيل الاب فريد المجبر، في عظته خلال قداس الشكر على نعمة شفاء نهاد الشامي، في دير مار مارون عنايا، الى ان "المسيح أوصانا بأن لا نقاوم الشرير، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الآخر، أما منطق العين بالعين فهو غير سليم، والامثلة على ذلك كثيرة"، لافتا الى أن "الحرب لا تنتهي الا بطريقة واحدة وهي أن يقوم أحد الطرفين بكسر الشر".

واعتبر المجبر "أننا نقاوم الشر بالخير، ولا بد من المسامحة والتضحية، ولا يجوز أن نجعل الشر يحجب المحبة التي في داخلنا"، مذكرا بأن "القديس شربل كان مترفعا عن كل الامور الارضية، وعاش الصمت في حياته كي يستمع للاخرين، ويتأمل بالرب".

واضاف :"مدعون الى هذه المحبة الكبيرة التي علمناه اياها الانجيل، وهذا ما يجب ان نتعلمه من حياة مار شربل".

 

 

 

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