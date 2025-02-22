جامعة أسيوط تحصد مراكز متقدمة في مسابقات أسبوع شباب جامعات الصعيد

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بالأداء المميز الذي قدمه الطلاب في مسابقات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد في نسخته الثانية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حرص جامعة أسيوط على تشجيع الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات، كما أكد على استمرار دعم الجامعة للابتكار والإبداع، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم.

وقد حققت جامعة أسيوط إنجازًا جديدًا بفوز طلابها بمراكز متقدمة في مسابقات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، والتي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور جمال تاج، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور علي محمد، نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، طلاب الجامعة على تمثيلهم المُشرف للجامعة خلال مشاركتهم في فعاليات الأسبوع، و نجاحهم في حصد عدد من المراكز الأولى في عدة مجالات تنافسية رياضية وفنية وثقافية، مؤكدًا أن هذا الفوز تتويجٌ لجهود الطلاب والمشرفين الذين عملوا بجد وإصرار لتحقيق هذا التميز.

وحصل طلاب جامعة أسيوط على المركز الأول في مسابقة العباقرة جامعات، وضم الفريق الطلابي الفائز كلاً من: أحمد محمد حسن، مروة محمود فرغلي، مينا فوزي شهدي، كارين أيمن أديب، كلاوديا عاطف فايز، و عبد الرحمن محمود البدري. كما حصلت الطالبة ريتا أشرف جاد على المركز الأول في مسابقة تنس الطاولة لفئة الطالبات، وحصلت الطالبة شهد خيري على المركز الأول في مسابقة الغناء الفردي.

وجاءت مشاركة طلاب جامعة أسيوط تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ محمد جمعة، مدير إدارة النشاط الفني، والأستاذ إيهاب رمضان، مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ هاشم سيد، مدير إدارة النشاط الثقافي.